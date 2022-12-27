Adana’da bir evde çıkan yangında spor eğitmeni dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Adana’da bir evde çıkan yangında spor eğitmeni dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi, Eker sokaktaki bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dairede annesiyle yaşayan spor eğitmenliği yapan beden eğitimi öğretmeni Emrah Uçar’ın (35) odasında sabaha karşı elektrik sobasından yangın çıktı. Annenin dumanı fark ederek haber vermesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Uçar’ın olay yerinde ilk belirlemelere göre karbon monoksit gazından etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Uçar’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Ön otopsi sonrası Uçar’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.