Hatay’ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle yanan evde 2 kişi mahsur kaldı. Evin yandığını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangında mahsur kalan yaralılar A.K. ve O.M. kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.