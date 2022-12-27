Uşak’ta bir ikamette çıkan yangında anne, baba ve yaşı küçük çocukları dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta bir ikamette çıkan yangında anne, baba ve yaşı küçük çocukları dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak’ta Fevzi Çakmak Mahallesi 1. Dirgen Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. İhbarlar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan anne, baba ve çocukları dumandan etkilendiler ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldılar. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülürken hastaneye kaldırılan aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.