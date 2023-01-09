Aydın’ın Efeler ilçesinde çilingir yardımıyla girilen evinde yerde hareketsiz baygın yatar halde bulunarak hastaneye kaldırılan şahıs doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın’ın Efeler ilçesinde çilingir yardımıyla girilen evinde yerde hareketsiz baygın yatar halde bulunarak hastaneye kaldırılan şahıs doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 43 yaşındaki Ahmet Eser’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir marifetiyle eve girdi. Evin içerisinde baygın halde yerde hareketsiz yatar halde bulunan Eser’e ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri şahsı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Eser doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eser’in ölüm haberi yakınları ve tüm sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.