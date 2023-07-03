Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde temizlik birimi, dezavantajlı vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Evinin ve kişisel temizliğini yapamayan vatandaşlara belirli aralıklarla giden ve temizlik yapan ekipler, yaş almış bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. 63 yaşındaki Orhan Ulufer de belediyeden ev temizliği, kişisel bakım, pansuman ve ambulans gibi birçok hizmet aldı.

Diyabete bağlı ayak yaraları bulunan ve yeğeni ile yaşayan Orhan Ulufer, tekerlekli sandalye kullanıyor. Kısmen yalnız olan ve ihtiyaçlarını giderirken zorlanan Ulufer’e yeğeni yardımcı olsa da belediyenin desteğine ihtiyaç duyuyor. Haftanın belirli günlerinde Ulufer’in evine giden temizlik ekibi, saç ve sakal tıraşı gibi kişisel bakımını yaptıktan sonra evini temizliyor. Ekipleri çok sevdiğini belirten Ulufer, hizmetlerin kendisi için kurtarıcı olduğunu söylüyor. Ayak yaraları için de Büyükşehir Belediyesinden daha önce pansuman hizmeti alan Ulufer, hastaneye gitmek için ambulans hizmetine ihtiyacı olduğunda da belediyeyi aradığını söylüyor. Ulufer, “Büyükşehir tarafından çok güzel bir hizmet veriliyor. Ev temizliği, benim kişisel temizliğim, her şey yapılıyor” dedi.

Öncesinde gözlerinin gördüğünü ve temizlik işlerini kendisinin hallettiğini ifade eden Ulufer, “O zaman gözlerim görüyordu ve kendi işimi kendim halledebiliyordum. Şimdi gözlerim görmeyince, sayenizde işlerim yapılıyor. Pansuman için belediyenin sağlık hizmetinden de yararlanıyorum. Çok memnunum. Çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Belediyenin ambulans hizmetinden de faydalandığını belirten Ulufer, “Eskiden çok zorlanıyordum. Ben hasta bir adamım. Geceleyin şekerim yükseliyor, tansiyonum yükseliyor ve ambulansla Şehir Hastanesi’ne gidiyordum. Fakat, ambulans geri getirmiyor ve taksi parası vermek zorunda kalıyordum. Ama Büyükşehir Belediyesinin ambulansı hastaneye götürüyor, içeriye kadar eşlik ediyor ve sonra da evime geri getiriyor. Allah razı olsun. Bundan daha güzel bir şey var mı? Çok teşekkür ederim” diye konuştu.