Hakkari İl Sağlık Müdürlüğüne ait evde bakım ambulansının Van-Hakkari kara yolunda yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki ambulans, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2’si Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine, diğer 2’si ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.