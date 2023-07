Evde babası tarafından ikinci antrenmana tabi tutulan 11 yaşındaki Şen, grekoromende Türkiye şampiyonu oldu.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcusu Mehmet Efe Şen, 48 kilo grekoromende Türkiye Şampiyonu oldu. Karşılaştığı 9 sporcuyu da yenerek altın madalya alan 11 yaşındaki Şen, antrenörleri kadar ailesini de gururlandırdı. Geçen yıl serbestte 2 kez Antalya ikincilik madalyası kazanmış olan Şen, kategori değişikliğiyle birinciliği de tattı. Güreş seyircisi kuaför babası Ramazan Şen’in akşamları çalıştırdığı şampiyon, antrenörleri kadar babasının emeğinin büyük olduğunu söyledi. Spor aletleri olan parklarda şınav, mekik hareketleri yapıp koşan Şen, evde de babasıyla güreş yaparak hazırlandığını söyledi. Güreş tutkunu olduğunu belirten baba Şen, “Oğlumu her alanda elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Evde güreşerek her an turnuvalara hazır oluyoruz” dedi.