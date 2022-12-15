DÜZCE (İHA) – Korona virüsün hayvanlarda da görülebildiğini söyleyen veteriner hekim Aykut Ekinci, "Korona virüs köpeklerde, kedilerde, geviş getiren hayvanlarda ve yabani hayvanlarda sık sık gördüğümüz bir hastalık. Bu virüsün hayvan türlerine göre özgün formları da var fakat köpeklerde ölüm riski biraz daha azdır. Hayvanlardaki korona virüs, hayvan türlerinde farklılık gösterir ancak bulaşmaz" dedi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüsün hayvanlarda da görülebildiğini söyleyen veteriner hekim Aykut Ekinci, "Korona virüs köpeklerde, kedilerde, geviş getiren hayvanlarda ve yabani hayvanlarda sık sık gördüğümüz bir hastalık. Bu virüsün hayvan türlerine göre özgün formları da var fakat köpeklerde ölüm riski biraz daha azdır. Hayvanlardaki korona virüs, hayvan türlerinde farklılık gösterir ancak bulaşmaz" dedi.

Dünyayı etkileyen korona virüs hayvanlar için de risk oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, korona virüsün deve dışındaki hayvanlardan insana bulaşmadığını ancak erken tedavinin hayat kurtardığını söylüyor. Korona virüsün sadece insanlarda değil, hayvanlarda da görüldüğünü ifade eden veteriner hekim Aykut Ekinci, "Korona virüs köpeklerde, kedilerde, geviş getiren hayvanlarda ve yabani hayvanlarda sık sık gördüğümüz bir hastalık. Bu virüsün hayvan türlerine göre özgün formları da var fakat köpeklerde ölüm riski biraz daha azdır. Hayvanlardaki korona virüs, hayvan türlerinde farklılık gösterir ancak bulaşmaz. Ama deve gibi hayvanlarda bulunan korona virüs sars gibi hastalıklarla insanlara bulaşabiliyor" dedi.

"Köpeklerdeki korona virüsle yıllardır uğraşıyoruz"

Evcil hayvan sahiplerine uyarılarda bulunan Ekinci, "Köpeklerdeki korona hastalığıyla bizler yıllardır uğraşıyoruz. Bu hastalığı basit kan testi ile ve test kitleriyle tespit ediyoruz. Ölümcüllüğü ise köpeklerde çok az düzeyde oluyor. Tedavisi ise kolaydır. Bütün yaş gruplarında görülür ama özellikle genç hayvanlarda çok daha fazla görülüyor. Korona virüs teşhisinde hayvan sahibinin veteriner hekime vereceği veriler çok önemlidir. Bu hastalık kusma ve ishalle başlıyor. Daha sonrasında halsizlik ve durgunluk oluyor. Daha şiddetli veya tedavi edilmeyen durumlarda ise mevcut ishal, kanlı hale dönüşebiliyor" diye kon

"Erken başlanan tedavi hayvanı iyileştiriyor"

Korona virüse karşı erken tanının hayat kurtardığını dile getiren veteriner hekim Aykut Ekinci, "Hayvanımızın iyileşmesini sağlayan en önemli etken erken tedavidir. Veteriner hekime ne kadar erken gelinirse tedavisi o kadar çabuk başlar. Hatta durumuna göre serumsuz atlatılabilen veya ishal bile olmadan atlatılabilen vakalar vardır" sözlerine ekledi.