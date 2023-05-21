Uzmanlar, idrar yapamayan evcil hayvanların bir veteriner hekime gösterilmesini tavsiye ederek, bu durumun hayvanda böbrek yetmezliğine ve ölüme neden olabileceğini söyledi.

Tokat’ta bir evcil hayvan sahibi köpeğinin idrar yapamaması, idrardaki renk değişiklikleri, idrarda kan olması, idrara gitme isteği ama idrarını yapamaması şikayetleriyle veteriner hekime başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından köpeğin idrar kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla köpeğin idrar kesesindeki üç taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Muhammet Ahmet Gülden, "Evcil hayvan idrar yapamama şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Yaptığımız ultrason muayenesinde taş tespit ettik. Ondan sonra yaptığımız röntgen muayenesi ile taşı tam olarak teşhis edip, ameliyat kararı aldık. Toplam teşhis ettiğimiz taş iki taneydi ama ameliyat yaptığımızda üç tane taş çıkardık. 2 buçuk, 2 ve 1 santimetrelik bu taşları sistotomi ameliyatıyla aldık. Ameliyat olan evcil hayvan terrier ırkı, 7 veya 8 yaşında bir köpek. Sürekli tuvalete gidip idrarını yapamama şikayetiyle geldi. İdrar kesesinin yankısı, idrarda taş kristaller, kum, enfeksiyon hastalıkları, bunlar da benzer şikayetlerle olabiliyor. Tabii hasta sahibinin bunu anlayabileceği en önemli belirti idrardaki renk değişiklikleri, idrarda kan olması, idrara gitme isteği ama idrarını yapamaması. Evcil hayvan sahiplerinin bu durumla karşılaştıkları zaman ilk yapması gereken şey fazla zaman kaybetmeden bir veteriner hekime başvurmaları olmalıdır. Hayvanın uzun süre idrarını yapamaması böbrek yetmezliğine sebebiyet veriyor. Böbrek yetmezliği ölüm durumuna kadar götüreceği için hayati risk oluşturuyor. Bazı hayvanlarda yatkınlık var. Bazı ırklarda taş oluşması ile alakalı yatkınlıklar var. Onun dışında beslenme bozuklukları gibi olgular da etkili olabilir. Erkek hayvanlar dişi hayvanlara göre taş ve idrar kesesi yangısına daha yatkındır. Kediler ve köpekler, özellikle kısırlaştırılmış olan hayvanlar mutlaka kısır kedi mamaları yemeleri gerekiyor. Bunlar dışında hazır su tüketmeleri de önemli bir durumdur. Çeşme suyundan ziyade hazır su daha sağlıklı olacağından, bunlara dikkat etmeleri daha iyi olur. Şu an ameliyat olan köpek iyi durumda, idrarını yapabiliyor" dedi.