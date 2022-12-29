Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, evcil hayvanlara çip takma işleminde yasal sürenin 31 Aralık 2022 tarihi olduğunu hatırlatarak, çiplenmeyen hayvanlar tespit edildiğinde sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacağını söyledi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, evcil hayvanlara çip takma işleminde yasal sürenin 31 Aralık 2022 tarihi olduğunu hatırlatarak, çiplenmeyen hayvanlar tespit edildiğinde sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası uygulanacağını söyledi.

26 Şubat 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile başlayan, 31 Aralık 2022 tarihi yasal sürecin bitişi olarak belirlenen proje, son günlerde yoğun talep görüyor. Hayvanlara çipleri İl Tarım Müdürlüğü ve serbest çalışan veterinerler tarafından takılmaktadır.

"Barınağımızda 800’e yakın çipleme işlemi yapılmıştır"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte son günün 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, "Hayvanlarımızın çipleri İl Tarım Müdürlüğü ve serbest çalışan veterinerler tarafından takılmaktadır. Biz barınağımızda sadece sokak hayvanlarımızın çipleme işlemini yapmaktayız. 31 Aralık 2022 tarihine kadar tüm hayvanların çiplenmesi gerekiyor. Çip olayı, sahipli hayvanların sokağa atıldığında hayvanın kime ait olduğunu tespit etmek, hangi aşıların, kısırlaştırma işleminin yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla kullanılıyor. Çipleme şu ana kadar Bilecik’te barınağımızda 800’e yakın çipleme işlemi yapılmıştır. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle kimliklendirme işlemimiz sona erecek olup bu tarihten sonra kimliklendirme işlemi yapmayan hayvan sahiplerimize 3 bin 642 lira cezai işlem uygulanacak" dedi.