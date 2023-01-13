Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pet shoplara (evcil hayvan dükkanı) yönelik denetim yapılırken ayrıca anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde tespit çalışması gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından pet shoplara (evcil hayvan dükkanı) yönelik denetim yapılırken ayrıca anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde tespit çalışması gerçekleştirildi.

Kuruma bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kent merkezinde çok sayıda pet shopa gidildi. Görevli personeller iş yerinde satışı yapılan hayvanların yaşam şartları ile birlikte sağlıklarını kontrol etti.

Kurum personelleri ayrıca kırsal bölgeler başta olmak üzere ilçelerde de başlattığı anaç koyun keçi desteklemeleri çerçevesinde tespit çalışmalarına devam ediyor. Ziyaretlerde personellerin besicilere sağlanan destek konusunda da bilgilendirme yaptıkları belirtildi.