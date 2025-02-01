Evcil hayvanlar, birçok insan için dertleri paylaşan, mutluluğu artıran ve hayata neşe katan en yakın dostları. Ancak, bazı bireyler evcil hayvanların varlığından dolayı alerjik reaksiyonlar yaşanabiliyor. Bu durum, hem mevcut evcil hayvan sahiplerini hem de potansiyel sahipleri kaygılandırıyor.

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Liv Hospital çocuk alerji ve immünoloji hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, evcil hayvan alerjisinin, evcil hayvanların tüy, deri, tükürük ve idrarı gibi çeşitli vücut sıvılarında bulunan proteinlere karşı bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirterek, "Bağışıklık sistemi, bu proteinleri zararlı bir madde olarak algılıyor ve buna karşı aşırı duyarlılık geliştirebiliyor" dedi.

İğde, alerjiye neden olan öğeleri şöyle sıraladı:

"Tüyler: Evcil hayvan tüyleri, üzerlerinde taşıdıkları proteinlerle en yaygın alerjen kaynağını oluşturur. Hayvanların tüyleri dökülerek ortamda dolaşan alerjenlere katkıda bulunur.

Deri Döküntüleri: Hayvanların sürekli olarak dökülen ölü deri parçaları, havada asılı kalan ve alerjik reaksiyonlara yol açabilen alerjenler içerir.

Tükürük ve İdrar: Hayvanların tükürüğü, tüy ve deri ile bir araya gelerek yoğun alerjen kaynakları oluşturabilir. Ayrıca, idrar da bu alerjenlerin birikmesi için bir başka kaynaktır".

İğde, evcil hayvan alerjisinin, hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen belirtileri şöyle sıraladı:

"Hapşırık: Hava yollarının irritasyonu sonucu sık sık hapşırma.

Burun akıntısı ve tıkanıklığı: Alerjenlerle temas halinde burun mukozası şişer, bu da akıntı ve tıkanıklığa neden olur.

Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma: Alerjiler gözleri etkileyebilir, bu durumda kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtiler görülebilir.

Öksürük: Solunum yollarının irritasyonuna bağlı olarak öksürük gelişebilir.

Nefes darlığı: Alerjik durumlar astım ataklarını tetikleyebilir.

Ciltte kızarıklık, kaşıntı ve döküntü: Deri döküntüleri, özellikle hayvana doğrudan temas sonrası ortaya çıkabilir.

Astım atağı: Astım hastalarında alerjiye karşı duyarlılık, astım ataklarını artırabilir".

Alerji teşhisinin, genellikle bir alerji uzmanı tarafından yapılan testlerle belirlendiğini belirten İğde, "Bu testler, belirli bir evcil hayvana karşı alerjiniz olup olmadığını ortaya koyar. Tedavi yöntemleri arasında ev temizliği: Evde düzenli temizlik yapmak; toz alma, süpürme ve nemli bezle silme ile alerjen seviyelerini azaltmak mümkündür. Hava Filtreleri: HEPA filtreler kullanarak evin havasındaki alerjenleri azaltabilirsiniz. İlaçlar: Antihistaminikler, kortizonlu burun spreyleri ve diğer reçeteli ilaçlar, alerji belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilir.

Alerji Aşısı: Alerji aşıları, uzun vadeli bir çözüm sunarak bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı tolerans geliştirmesine yardımcı olur.

Evcil Hayvan Seçimi: Alerjiye daha az neden olan evcil hayvan türleri seçmek, bazı bireyler için faydalı olabilir. Örneğin, hipoalerjenik kedi ve köpek cinsleri tercih edebilir" dedi.

İğde, bazı çocukların evcil hayvanlara karşı alerjisi olabildiğine dikkat çekerek, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Alerji Uzmanına Başvurun: Eğer kendinizde veya çocuğunuzda alerji belirtileri fark ederseniz, bir uzmana danışmalısınız. Evcil Hayvan Beslemekten Vazgeçmeyin: Alerji tanısı konulmuş olsa bile, evcil hayvan beslemekten vazgeçmek zorunda değilsiniz. doğru önlemlerle bu durum yönetilebilir. Evcil Hayvan Seçerken Destek Alın: Evcil hayvan alırken veteriner hekiminden ve alerji uzmanından destek almak, doğru seçimi yapmanızda yardımcı olacaktır".