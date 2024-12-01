Antalya’da gerçekleşen TEKNOFEST Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması’ndan 3’üncülük ile dönen Altınbaş Üniversitesi EVA TINY Takımına İstanbul Valisi Davut Gül tarafından da ödül verildi.

TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmalarının büyük bir çoğunluğu 5-8 Eylül’de Antalya’da gerçekleşti. Tam bağımsız Türkiye vizyonuyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmalarda Altınbaş Üniversitesi öğrencileri de yer aldı.

TEKNOFEST’in psikolojik dayanıklılığı artırarak koruyucu ruh sağlığına katkı sağlamayı, psikolojik zorlanma yaşayan bireylerin psikoterapi erişimini kolaylaştırmayı ve psikolojik becerilerin kazanılmasına yardımcı olacak projeleri teşvik etmeyi amaç edinen Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması’nda EVA TINY takımı 3’üncğlük elde etti.

Geliştirdikleri TinyFocus projesi ile bu ödüle layık görülen EVA TINY’e, ödülleri İstanbul Valisi Davut Gül tarafından verildi. Ödülü Validen takım adına Elektrik Elektronik Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencisi, kaptan Kaan Avcı teslim alırken törene üniversite rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da katıldı.

Takım Kaptanı Kaan Avcı projelerinin, TinyFocus’un 4-6 yaş arası çocukların gelişimlerini destekleyen bir oyun platformu olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu:

“Uygulamanın içinde iki temel modül bulunuyor. Çocuk modülü olarak adlandırdığımız modülde bilişsel, motor ve psikososyal gelişim alanlarında çocukların becerilerini desteklemek amaçlandı. Ebeveyn modülünde ise ebeveynlerin tutumları ölçülüp daha sonra onları bilinçlendirmeye yönelik materyaller sunulması hedeflendi. Uygulamanın ayrıca çocuk ve ebeveyn verilerini toplayarak bu alanda çalışan uzmanlara araştırmalarında faydalanmaları hizmet etmesi düşünülüyor.”