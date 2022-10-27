Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Komşular arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Komşular arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Olay, Huzur Mahallesi 54. Sokak’ta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. Evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda büyüdü. Evde bulunan kiracı Mustafa U. (26) ve eski eşi 7 aylık hamile Sebile Ş. (24) ile 2 çocuğu zorlukla evden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. O sırada Mustafa U. ile komşuları arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Yangın sonucu dumandan etkilenen Mustafa U. ve eski Sebile Ş. olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.