Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde evinde ve iş yerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Turgutlu ilçesinde N.K.Y. (50) isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda; 2,78 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 3,39 gram esrar maddesi, 1,41 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 209 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.