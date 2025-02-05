Bolu’da bir evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve ahır kullanımaz hale geldi.

Yangın, Ovadüzü Mahallesi’nde Ramazan K’ye ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K.’nin ara ara kullandığı evinde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçrarken, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü. Ev ve ahır yangın sebebiyle küle döndü.