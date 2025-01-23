Bolu’da bir evde çıkan yangın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Alevlere teslim olan ahırda 4 hayvan telef oldu, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ovadüzü Mahallesi 308 Sokak’ta meydana geldi. Sezgin T’ye ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede ahır ve evin tamamını sardı. Yangında ahırda bulunan 4 hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev ve ahır küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.