Antalya’da kiracısını evinden çıkarmak isteyen bazı ev sahiplerinin akıl almaz bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Ev sahiplerinin kira sözleşmesinde belirttiği banka hesabını kapattarak kiracısını çıkartmaya çalıştığını belirten Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat Şafak Baysal, “Bunun için açılmış icra takipleri artmış durumda” dedi.

Antalya’da kiracısını evinden çıkarmak isteyen bazı ev sahiplerinin akıl almaz bir yönteme başvurduğu ortaya çıktı. Ev sahiplerinin kira sözleşmesinde belirttiği banka hesabını kapattarak kiracısını çıkartmaya çalıştığını belirten Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat Şafak Baysal, “Bunun için açılmış icra takipleri artmış durumda” dedi.

Konut kiralarının artışıyla birlikte, mevcut kira tutarı düşük kalan ev sahipleri, yasal artış oranınıdan daha fazla para kazanabilmek için akıl almaz bir yöneteme başvurduğu ortaya çıktı. Kiracılarını evden çıkartıp yeni kiracıdan yüksek ücret almak isteyen ev sahipleri, önce özleşmede belirtilen banka hesabını kapatıyor, ardından kirayı alamadığını ileri sürerek kiracısı hakkında icra takibi başlatıyor. Ödemesi bankadan geri dönen kiracı ise eğer tebligat gelmesine karşın harekete geçmez ise evden çıkartılmakla karşı karşıya kalıyor.

“Para geri dönüyorsa PTT’den adrese para yollanması gerekiyor”

Antalya’da bu tip davaların açıldığını belirten Antalya Barosu’na kayıtlı Avukat ŞFAK Baysal, böyle bir durumda neler yapılması gerektiğini anlattı. Baysal, “Ev sahipleri kira sözleşmesinde belirttikleri IBAN’larını kapatıyorlar ve bu noktada kişilerden ödemeleri kabul etmeyip haklarında kiralarını alamadığını ileri sürerek icra takipleri başlıyorlar. Ödeme yapmıyorlarsa evet, bu bir sıkıntıdır. Çünkü ödenmeyen bir kira ev sahibi tarafından çıkarmak için bir sebeptir. Ancak ödeyen kiracı ev sahibi kira sözleşmesinde belirttiği IBAN’ı kapatınca PTT aracılığıyla önce adresine para yollayanabilir. Eğer baktık ki iade dönüyor ve yine parayı almıyorsa o zaman sözleşmemizle ve PTT evraklarıyla beraber Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurup kira yerinin tespiti için dava açıyoruz. Mahkemenin tespit ettiği yere de biz ödememizi yapıyoruz. Burada amacımız ödeme irademizi göstermemiz ve her ne kadar ev sahibi söz konusu ücreti almasa da kiracının bu ödemeyi yaptığı ıspatlanmış oluyor. Bu noktada da kiracı ev sahiplerinin şu an için yaptıkları ‘ben işte ücreti almam ev kiracı da çıkartırım’ gibi durumları bertaraf edilmiş olmakta” dedi.

“İtiraz etmezlerse haklıyken haksız duruma düşerler”

Hukukta süre ve yaptırımların önemli olduğuna dikkat çeken Baysal, kiracıların ‘ bir şey olmaz’ düşüncesine kapılmaması gerektiğini vurguladı. İcra takibi başlatıldığı anda süre geçmeden itiraz edilmesi gerektiğinin altını çizen Baysal, “Kişiler bazen ‘Ben zaten ödüyorum ya da hani bu adamın yapmış olduğu şey hukuksuz, oyüzden bir şey olmaz’ diyorlar ama üzerine bir tebligat geliyor ve tebligatta diyor ki ‘itiraz etmezseniz kesinleşecek’ diyor. Kesinleşiyor, çünkü vakti geçiriyor. Tahliye emri çıkıyor ve kişi evden çıkmak zorunda kalıyor. Süreci kaçırsa da başvuracağı herhangi bir durum söz konusu olmayacağını nedeniyle haklıyken, bu sefer elinde hiçbir donesi olmadığından haksız konuma düşüyor. Burada hani kiracının yapması gereken şey, ellerine gelen o tebligatın takibini yapmak” diye konuştu.

“İcra takipleri artmaya başladı”

Baysal, ev sahibi ve kiracılar arasında bu konudan dolayı icra takiplerinin arttığını da belirterek, “Bunun için açılmış icra takipleri var ve artmaya başladı. Bu ev sahiplerinin ‘ben ödememi alamıyorum, kişi de ödememi bana yapmıyor. Çıksın olarak’ icra takibi başlatıyorlar. Buna ilişkin, kiracıların da başvurmuş oldukları davalar da bir yandan açılmakta” ifadelerini kullandı.