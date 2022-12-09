Mersin’de 5 katlı yazlık sitenin ikinci katında çıkan yangında, baba ve oğlunun kaldığı daire kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi’ndeki Kumkuyu Sitesi B Bloğun ikinci katında Selahattin A.’ya ait dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairenin balkonundan yükselen yoğun dumanı gören site sakinleri, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve her ihtimale karşı sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi site bahçesine alınan itfaiye aracının merdiveninden yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler daha sonra alevler ve yüksek ısıdan zarar gören dairede soğutma çalışması yaptı.

Site sakinlerinden Sevgi Tekin, komşularının İngiltere’den geldiğini, kendisinin bir haftadır görmediğini belirterek, "Komşumuz aramış şimdi telefonla Erdemli’de yürüyüştelermiş" dedi.

Yangının baba Selahattin A. ile oğlunun sahilde yürüyüşe çıktıkları anda çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.