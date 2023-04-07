Denizli’de gözü dönmüş maskeli hırsız, bir evin bahçesine girerek gözüne kestirdiği saksıyı yerinden çıkarıp sahibinin üzerine gelmesine rağmen sırtlayarak götürdü.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde elektrikli bisikletiyle sokağa giren maskeli genç hırsız, evin bahçesinde gözüne kestirdiği saksıyı almak için harekete geçti. İlk önce bisikletini kaçmaya uygun bir noktaya bırakan hırsız, ardından sessizce bahçe kapısını açarak içeri girdi. Hırsız saksıyı iki eliyle yandan tutup çıkarmaya çalıştığı esnada, ev sahibi Gülfizar S. sesleri duyarak kapıyı açtı. Saksıyı götürmekte kararlı olan hırsız, ev sahibinin bağırış sesleri ve üzerine gelmesine rağmen sırtına yüklediği saksıyı hızla geldiği elektrikli bisiklete yükleyip gitti. Kısa süreli şok yaşayan Gülfizar S., komşularından yardım istedikten sonra ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, izlediği kamera görüntüleri sonra şüphelinin peşine düştü. Hırsızlık anı ise saniye saniye evde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın gelip saksıyı sırtına yüklediği esnada ev sahibinin kapıyı açması ve hırsızın saksıyla beraber kaçarak uzaklaşması yer aldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.