Orta gelirliler için ’Yeni Evim’ projesinin açıklanması, devletin uygun koşullar sunmasının ardından ev alma ümidi olan vatandaşların önüne bu sefer de müteahhitler taş koymaya başladı.

Orta gelirliler için ’Yeni Evim’ projesinin açıklanması, devletin uygun koşullar sunmasının ardından ev alma ümidi olan vatandaşların önüne bu sefer de müteahhitler taş koymaya başladı.

Yıllardır ev sahibi olmak isteyip, kredi taksitlerinin ve faizlerin yüksek olması nedeniyle ev almaya hayal gözüyle bakan vatandaşlar; devletin 0.69’dan başlayan faiz oranları ve uygun ödeme imkanıyla ev almak için kolları sıvadı. Devletin tanıdığı imkanlardan yararlanmak isteyen birçok vatandaş, bu sefer de müteahhitlerin ev fiyatlarını yükseltmesi ve kredi çekme miktarlarını kendilerinin ayarlamasıyla sıkıntı yaşadı. Fiyatlarda artış olmasının yanı sıra bazı müteahhitler, 1 milyon 950 bin lira olarak belirledikleri bir ev için alıcının çekeceği kredi miktarlarını kendileri ayarlayarak, kalan para miktarı için ’elden alırız’ tekliflerinde bulunuyor. Bazı emlakçılar ve müteahhitler, birçok alım-satım sitesinde açıklamalara bile çekecekleri miktarları kendileri yazıyor. Bazı müteahhit ve emlakçılar ise ev alma imkanını neredeyse ortadan kaldırıyor. Devletin verdiği kredi miktarını tanımayan müteahhitler, vergiyi az ödemek için evin resmi fiyatını düşük gösterip, kayıt dışı para aldığı için kredi çekme miktarını düşük belirliyor. 1 milyon 950 bin liralık bir evi kredi kullanarak alma imkanı olan vatandaşlarla pazarlık yapan müteahhitler, ev sahibi olmak isteyenlere ’750 bin lira ila 1 milyon lira çekme imkanı var’ diyerek geri kalan miktarı elden almak istiyor.

Elinde birikmiş nakit parası olmayan ve ev alma umudunu devletin verdiği kredi imkanıyla yakalayan vatandaşlar, kredi imkanlarının çok iyi olduğunu, satın almak için internet sitelerindeki evlere baktıklarını ama kredi miktarının ev sahibi tarafından belirlenmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı.

"Alenen vergi kaçakçılığı"

Avukat Baran Akcan, müteahhitlerin yaptığı bu durumun alenen vergi kaçakçılığı olduğunu ifade ederek, "Devletimizin yeni çıkarttığı uygulamalarla birlikte ev almayı kolaylaştıran krediler kullanılabiliyor. Bu durum müteahhit firmalar tarafından, vergiyi az ödeyebilmek adına tapudaki satış bedelleri düşük gösteriliyor. Bu durum karşısında kredi miktarı düşük gösteriliyor ve geri kalan miktar ise elden alınmak isteniyor. Hükümet tarafından geçtiğimiz haftalarda belirtilmişti; yasal bir düzenlemeyle belirli bir eksper raporunun altında satış yapılması engellenecekti. Bu yasal düzenleme geciktiği için bu durum müteahhit firmalar tarafından suistimal edilmekte. Şu anda internet ilanlarında açık ve alenen sakınca görmeden bunları paylaşabiliyorlar. Vergi kaçakçılığı suçunu işlediğini gösteren açık bir delildir" ifadelerini kullandı.