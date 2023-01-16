Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250 bin konutluk ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ çerçevesinde TOKİ tarafından Sakarya’da inşa edilecek 2 bin 750 konutun hak sahibi belirleme kura çekilişi başladı. Şehir merkezinde inşa edilecek bin 760 konut için yapılan kura çekilişinde hak sahibi olan ve gözyaşlarını tutamayan 48 yaşındaki özel gereksinimli vatandaş Yılmaz Vurgun, “2017 den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici kura bana çıktığında ağladım” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250 bin konutluk ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ çerçevesinde TOKİ tarafından Sakarya’da inşa edilecek 2 bin 750 konutun hak sahibi belirleme kura çekilişi başladı. Şehir merkezinde inşa edilecek bin 760 konut için yapılan kura çekilişinde hak sahibi olan ve gözyaşlarını tutamayan 48 yaşındaki özel gereksinimli vatandaş Yılmaz Vurgun, “2017 den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici kura bana çıktığında ağladım” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 250 bin konutluk ’Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi’, ’İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’ çerçevesinde TOKİ tarafından Sakarya’da inşa edilecek 2 bin 750 konutun hak sahibi belirleme kura çekilişi başladı. İlk etapta şehir merkezinde inşa edilecek bin 760 konut için yapılan kura çekilişi, özel gereksinimli bireyler, emekliler ve vatandaşlar olarak sıralamada yer aldı.

Serdivan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hazırlanan kısa filmin izletilmesiyle başladı. Şehit aileleri ve gazilerin kontenjanından hak sahibi olanların açıklanmasının ardından Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, engellilere yönelik ilk kurayı çekti. Devletin hiç bir vatandaşı açıkta bırakmadığını aktaran Vali Kaldırım, "5 yılda 500 bin konut, 2 yıl içinde de 250 bin konut. Altı ilçemizde gerçekleşiyor. Ben şimdiden hak sahibi olacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Rabbim devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Sakarya’da 2 bin 750 konut yapılacak İnşallah. Bugün bin 760’ının kura çekimi var. Yarın da kura çekimleri devam edecek” dedi.

“2017’den beri kiradayım, ev sahibi olmak çok mutlu edici”

Şehir merkezinde inşa edilecek bin 760 konut için yapılan kurada Erenler ilçesinde ikamet eden ve 2017 yılından bu yana kirada oturan 48 yaşındaki özel gereksinimli birey Yılmaz Vurgun, hak sahibi oldu. Vali Kaldırım’ında hayırlı olsun temennilerini sunduğu Vurgun, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. İlk defa ev sahibi olduğunu ve TOKİ evlerinin özel gereksinimli bireyler için uygun olduğunu aktaran Vurgun, “Ben çok mutluyum. İlk defa evim olacak ve TOKİ konutları özel gereksinimli bireylere uygun olduğu için çok daha mutluyum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Evliyim ve bir oğlum bir kızım var. 2017 den beri kiradayım. Ev sahibi olmak çok mutlu edici kura bana çıktığında ağladım ama sevinçten mutluluktan çünkü ilk defa ev sahibi oldum” diye konuştu.

Öte yandan programa; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nedim Arsal, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile vatandaşlar katıldı. Ayrıca Sakarya’da 49 bin 726 kişinin başvurduğu projelerden Arifiye, Hendek, Kocaali, Ferizli ve Taraklı ilçelerinde inşa edilecek konutların kurası ise yarın aynı salonda çekilecek.