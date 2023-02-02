Manisa’da 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 5. etabında hak sahipleri belirlendi. 19 bin 158 başvurunun kabul edildiği kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmak için telefonlarına sarılırken; kimi vatandaşlar da isimlerinin okunmasını heyecanla bekledi.

Manisa’da 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 5. etabında hak sahipleri belirlendi. 19 bin 158 başvurunun kabul edildiği kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmak için telefonlarına sarılırken; kimi vatandaşlar da isimlerinin okunmasını heyecanla bekledi.

Yunusemre Belediyesinin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği ve şu ana kadar 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca iş yeri, oyun parkları ve otoparkların tamamlandığı, 10 bine yakın vatandaşın yaşamaya başladığı 1. ve 2. etabın yanı sıra 980 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 sınıflı 1 anaokulu, 23 sınıflı 1 ilkokul, 24 sınıflı 1 ortaokulun yapımının devam ettiği 3. etap ile yapımına başlanan 366 konut, 16 adet iş yerinin bulunduğu 4. etaptan oluşan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’ne bir etap daha ekleniyor.

İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi içerisinde yer alan 750 konutluk 5. etap hak sahipleri, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda belirlendi. Kura çekimine Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, TOKİ yetkilileri ve ev sahibi olabilmek için başvuran binlerce hak sahibi katıldı.

TOKİ’nin resmi internet sitesi ve Yunusemre Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan kura öncesi açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara bol şanslar diledi. Başkan Çerçi, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi’nde ilimize yaklaşık 5 bin konut yapılacak. Belediye olarak TOKİ ortaklığıyla 2015 yılında başlattığımız 5 bin 500 konutluk toplu konut hamlesiyle bugün Akgedik’te 2 bin 600 konutta binlerce vatandaşımız yaşıyor. Yaklaşık bin 500 konutun da inşaatı devam ediyor. Bugün de 750 konutluk 5. etap projemizin hak sahipliği belirleme kurası gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımıza bol şanslar diliyorum. Bizler de projenin yerel ortakları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Şansınız bol olsun diyorum" diye konuştu.

İlk kurayı Başkan Çerçi çekti

Başkan Çerçi’nin konuşmasının ardından, 19 bin 158 başvurunun kabul edildiği kura çekimine geçilirken; gazi ve şehit yakınları için ayrılan 38 kontenjana olan 28 başvurunun hepsi kabul edildi. Daha sonra engelli, emekli, genç ve diğer kategoriden başvuran vatandaşların hak sahipliği kuraları çekildi. İlk iki kurayı Belediye Başkanı Çerçi ve Büyükşehir Başkanvekili Palabıyık çekerken, Yusuf Büke ve Rukiye Mekiç çıkan ilk isimler oldu.

Kurada 750 asil, 38 yedek isim belirlendi. Kuradan ismi çıkan vatandaşlar mutluluğunu sevdikleriyle paylaşmak için telefonlarına sarılırken; kimi vatandaşlar da isminin okunmasını heyecanla bekledi.