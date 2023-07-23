İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kiracısının çıktığı evi temizlemek için giden ev sahibi bazanın altında yorgana sarılı kadın cesedi buldu. Gördüğü manzara karşısında şoka giren ev sahibi ekiplere haber verirken cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Öte yandan ölü bulunan kadının kocası ve oğlunun evden 10 gün önce ayrıldığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Yayla Mahallesi Fetih Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, kiracılarının çıkmaları nedeniyle ev sahibi daireyi görmek ve temizlemek için eve gitti. Ev sahibi içeriyi gezerken bazanın altında yorgana sarılı halde kadın cesedi buldu. Şoke olan ev sahibi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin iki haftadır evde olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan cesedi bulunan kadının, kocası ve oğlunun 10 gün önce evden ayrılan kiracısı olduğu öğrenildi.