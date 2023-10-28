Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda arabulucu olmak isteyenler için düzenlenecek eğitimlerin başvuruları başladı. Verilecek eğitimlilerle katılımcılar kira sözleşmelerine ilişkin temel hukuki bilgileri edinecek, kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda süreç yönetimi konusunda uzmanlaşacak.

1 Eylül itibariyle ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulaması sonrası Türkiye genelinde aylık kira davası sayısı 20 binden 3 bine geriledi. Arabuluculukta toplam anlaşma rakamı ise 7 bine yaklaştı. Arabuluculara duyulan ihtiyaç artarken verilen eğitimlerle arabulucu olmak mümkün.

Temel hukuki bilgileri edinilecek

Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOUSEM) ve Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kira Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uygulamaları Eğitimi” başvuruları başladı. Kira sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda görev alan, almak isteyen arabuluculara ve taraf vekillerine yönelik planlanan eğitimlerde, katılımcılar kira sözleşmelerine ilişkin temel hukuki bilgileri edinecek, kira hukukundan doğan uyuşmazlıklarda süreç yönetimi konusunda uzmanlaşacak. Eğitimler özellikle uygulamada çok sık karşılan uyuşmazlıklar üzerinde odaklanıyor.