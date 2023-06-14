Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konutlardaki kira artış düzenlemesinin 1 Temmuz sonrası için tekrar uzatılmasına ilişkin değerlendirme yakın zamanda meclis gündeminde yerini alacak. Yenilenen kira sözleşmelerindeki artışın, yüzde 25 ile tekrar sınırlandırılmasının devam etmesi hatta bu konuda gündeme gelen bir ila üç yıl hapis cezası mal sahiplerini de oldukça tedirgin ediyor" dedi.

Konutlardaki kira artış düzenlemesinin 1 Temmuz sonrası için tekrar uzatılması bekleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Fahiş kira artışı, fırsatçı gibi kelimeler ile mal sahiplerinin son dönemde haksız bir şekilde eleştirildiğini değerlendiriyorum. Kendisi başka yerde kirada oturan, aldığı kira ile geçinen birçok malik yeni getirilecek düzenlemeden oldukça tedirgin. Kiraya baz enflasyonun yüzde 63,72 seviyesinde olmasına rağmen sınırlamanın yüzde 25 seviyesinde devam ettirilecek olması nedeniyle birçok mal sahibi taşınmazlarını satışa çıkarıyor. Diğer sektörlerin hiçbirinde fiyat artışlarına bir sınırlama söz konusu değilken gayrimenkulü kiraya verenlerin bu şekilde cezalandırılması mülkiyet hakkının özüne dokunacak biçimde ölçüsüz bir sınırlandırma doğuruyor. Ayrıca iş yeri kiralarında sınırlamanın uygulanmıyor olması mal sahibi türüne göre de farklılıklara sebebiyet veriyor” dedi.

"Telafisi güç sonuçlara neden olacaktır"

Geçen bir yıllık süre içinde piyasada mevcut düzenlemenin uygulanamadığı, taraflar arasında da karşılık bulmadığına ve anlaşmazlıkların hat safhaya çıktığını ifade eden Özelmacıklı, “Eğer uygulama uzarsa, tahliye davalarında yaşanan yüksek artışlar devam edecek, mal sahipleri taşınmazlarını kiraya vermekten imtina edecek hatta satışa çıkaracak, kısa süreli hatta eşyalı kiralamalar artacak, çift kira fiyatları ile vergi kayıp ve kaçaklarına neden olacak, kiracılardan istenen peşin bedeller artış gösterecek, inşaat sektöründe özel sektörün etkisi gittikçe de azalacaktır. Kiracıları için noterden tahliye taahhütnamesini zorunlu tutan, ek şartlar hatta döviz bazlı kira isteyen malikler artabilir. Belki de hapis cezası öngören düzenleme mülkiyet hakkının sınırlaması nedeniyle de Anayasaya da aykırı görülecektir” dedi.

"Kısa vadeli çözümlere ihtiyacımız var"

Artan anlaşmazlıklar için çözüm önerilerini de dile getiren Özelmacıklı “Burada herhangi bir ek düzenleme yapmadan sürenin uzatılmaması sahada daha makul karşılanacaktır. Davalar azalacak, anlaşmazlıklar bir nebze de olsa sükunete erecektir. Ayrıca kiracılara ek kira desteği veya mal sahiplerine gelir vergisi muafiyeti sağlanabilir. Boş tutulan taşınmazlar için ek vergi uygulamaları söz konusu olabilir. Vatandaşlık amacı ile yabancılara satılan boş konutlar için kiraya verme zorunluluğu getirilebilir. Yap - Kirala - Devret modeli geliştirilebilir, inşaat firmalarına arsa sağlanarak sadece kira amaçlı üretimler yaptırılabilir. Kısa süreli kiralamalara sınırlama getirilebilir. Kentsel dönüşüm çerçevesinde evini yenileyenler için uygun alanlarda gerekirse kiralama amaçlı geçici konteyner kentler kurulabilir. Devlet kurumlarının misafirhaneleri başta olmak üzere, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar geçici olarak kiralamaya açılabilir. Binaların otel, misafirhane gibi fonksiyonlara çevrilmesi kolaylaştırılabilir, hatta bir bağımsız bölümde birden fazla konaklamaya ilişkin düzenlemelere geçici olarak izinler verilebilir. Belediyelerin kiralama amaçlı konut üretimlerine özel destekler oluşturulabilir. Planlı alanlar yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek yüzde 18 seviyesine ulaşan tek kişilik hane halkları için 1+0 ev üretimleri hızlandırılabilir” dedi.