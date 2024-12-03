Eskişehir’de eğitimci ve iş insanı olarak faaliyetlerini sürdüren Serkan Can Zengin, “Çocukların ev işlerine katılması yalnızca bir sorumluluk bilinci kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda onların daha dengeli ve bağımsız bireyler olmalarına yardımcı olur" diyerek ebeveynleri uyardı.

Serkan Can Zengin, yapmış olduğu açıklamada, çocukların ev işlerine dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Zengin, görev üstlenen çocukların özgüven geliştirdiğini, problem çözme becerileri edindiklerini ve bir topluluğa katkıda bulunmanın değerini öğrendiklerini söyledi. Küçük yaşta edinilen bu alışkanlıkların hayata hazırlıklı bireyler yetiştirmek için sağlam bir temel oluşturduğuna vurgu yapan Zengin, evi yalnızca bir hizmet noktası olarak gören çocukların ileride kendi evlerinde de aynı bakış açısını sürdürebilecekleri konusunda ebeveyni uyardı. Bu durumun çocukların gelecekte hem özel hayatlarında eşlerine hem de iş hayatlarında ekiplerine yük bindirmelerine yol açabileceğini ifade eden Zengin, kendine yetme becerisi kazanmayan bireylerin ilerleyen yaşlarda bu eksikliği kapatmakta büyük zorluklar yaşayabildiğini dile getirdi.

"Erken yaşta verilen sorumluluklar gelecekteki başarıyı etkiler”

Çocuklara erken yaşta verilen sorumlulukların onların gelecekteki sosyal ve iş yaşamındaki başarısını etkilediğinden bahseden Serkan Can Zengin, sözlerinin devamında, “Ebeveynler, çocuklara yaşlarına uygun görevler vererek onların sorumluluk bilinci kazanmalarına destek olmalılar. Oyuncaklarını toplamak, sofrayı kurmak ya da odasını düzenlemek gibi küçük işler çocukların hem kendilerine hem de çevrelerine karşı duyarlılık geliştirmelerine katkıda bulunur. Bu küçük adımlar, ileride hayatını verimli yöneten, başkalarının emeğine saygı duyan ve güçlü bağlar kurabilen bireyler yetiştirmeye imkan sağlar" ifadelerini kullandı.