Antalya’da polis ekipleri tarafından iş yeri ve evlerin yanı sıra internet ve telefon kablolarının hırsızlık zanlıları yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı yerlerde güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 10 ayrı ikamet ve iş yerinde meydana gelen ‘evden/iş yerinden hırsızlık’ olaylarının şüphelisinin T.Ç. olduğunu belirledi.

1 kişi tutuklandı

Ayrıca ekipler, bir telekomünikasyon kurumuna ait direklerden farklı günlerde internet ve telefon kablolarını çalan ‘iş yerinden hırsızlık’ olayı şüphelilerinin de Y.M., Y.S. ve E.D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edilirken, evden-iş yerinden hırsızlık olaylarına karışan T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.M., Y.S. ve E.D. ise adli kontrol şartı kararıyla serbest bırakıldı.