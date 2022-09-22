Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şubesi tarafından ‘Ev Hayvanı Kimliklendirme’ etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şubesi tarafından ‘Ev Hayvanı Kimliklendirme’ etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık Şubesi tarafından dün Valilik Meydanında düzenlenen ‘Ev Hayvanı Kimliklendirme’ etkinliğine Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva, veteriner hekimler, hayvan koruma dernek temsilcileri ve hayvan sahipleri katıldı.

“Gece gündüz demeden hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz”

Yapılan etkinlikte evcil hayvanların kimlikleştirilmesinin önemi hakkında konuşan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Oda Başkanı Erdinç Yuva, “Sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemleri ilgili yönetmelik’ çerçevesinde yürütülmektedir. Ev hayvanı kimliklendirmesinde Eskişehir genelinde 56 veteriner kliniğinde faaliyet yürütmekteyiz. Veteriner hekimler olarak patili dostlarımızı bir birey olarak görmekteyiz. Bu sebeple can dostlarımızın kayıt altına alınmasını hayvan sahiplerimizden talep etmekteyiz. Biz Veteriner Hekimler ilimiz ve ülkemiz genelinde hayvan ve halk sağlığının her alanında gece gündüz demeden hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. İlimizde kimliklendirme işlemi, 2021 yılı Nisan ayında başlamış olup, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı İlçe Müdürlükleri ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odasına bağlı yetkilendirilmiş veteriner klinikleri marifetiyle yürütülmektedir. Ev hayvanı kimliklendirme programında, ev hayvanlarımızın sırt bölgesine deri altına mikroçip yerleştirilip, bu mikroçip numarası ‘Ev Hayvanı Kayıt’ sistemine kayıt edilerek, ev hayvan sahibine pasaport düzenlenip teslim ediliyor. Patili dostlarımıza uygulanan mikroçip ile sahipli kedi ve köpeğimize ait aşılama, cerrahi müdahaleler, sahip değişiklikleri gibi bilgiler takip edilebilme imkânı sunmaktadır. Aynı zamanda yapılan uygulama ile kayıt altına alınmış olan ev hayvanların sokağa terk eden hayvan sahipleri tespit edilerek, ilgili mevzuatlarla idari yaptırımlar uygulanacaktır. Böylelikle birçok problemle karşılaştığımız sokak hayvanı popülasyonunda azalma olması değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle ev hayvanı sahiplerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar kedi ve köpeklerini, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince veya yetkilendirilmiş veteriner kliniklerine başvurarak kayıt altına aldırması önem arz etmektedir.’’ dedi.

“Hayvan sahipler Eskişehir’de 70 noktada kayıt yaptırabilmekte”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise yaptığı konuşmada “Ev hayvanı kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemleri, ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. 2021 yılı Mart ayında Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası ile yapılan protokol ile ev hayvanı kimliklendirme ve kayıt altına alma yetkisi serbest veteriner hekimlerimize de verilerek, ev hayvan sahipleri Eskişehir genelinde 70 farklı noktada kedi ve köpeklerini kayıt altına aldırabilmektedirler. Bakanlığımız ev hayvanlarının takibini sağlamak için PETVET (Ev Hayvanı Kayıt) Sistemini kurmuş olup, sahipli kedi ve köpeklerin ölüm, doğum, sahip değişikli, tedavi, aşı bilgileri ve gerçekleştirilen operasyon bilgileri takip edilebilmektedir. İlimiz genelinde şuana kadar 620’si dişi 651’i erkek bin 271 kedi, 2 bin 88’i dişi 2 bi 339’u erkek 4 bin 427 köpek olmak üzere toplam 5 bin 698 ev hayvanı kayıt altına alınmıştır. İlgili mevzuat çerçevesinde ev hayvan sahiplerinin her yaştan kedi ve köpeklerini 31 Aralık 2022 tarihine kadar kayıt altına aldırması önem arz etmekte olup, hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları ve idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için yılsonuna kadar İlçe Müdürlüklerince ve yetkilendirilmiş veteriner kliniklerine başvurmalarını rica ederiz.’’ dedi.

Yapılan etkinlik sahipsiz hayvanların ilimizde takibini yapan hayvan koruma derneklerinde görevli yerel hayvan koruma görevlilerine, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından temin edilen mamaların dağıtımı ile tamamlandı.