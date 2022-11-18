Ev hanımlığından ressamlığa geçiş yapan Ressam Sema Çakır, ikinci kişisel yağlı boya tablolarını Ördekli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlemine açtı.

Ev hanımlığından ressamlığa geçiş yapan Ressam Sema Çakır, ikinci kişisel yağlı boya tablolarını Ördekli Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlemine açtı.

Bursa’da Sulh Hukuk Hakimi Fadıl Çakır’ın eşi olan Ressam Sema Çakır, çocukları okula başladıktan sonra 2003 yılından itibaren bir süre karakalem çalışması yaptı. Daha sonra çeşitli sanat galerinde yağlı boya resim tabloları yapmaya başladığını söyleyen Çakır, “Gerçek hayatta var olmasını hayal ettiğim güzellikleri resmetmeye niyet ettim. Bu niyetimi dans ettirmeye çalıştığım renkler aracılığı ile gerçekleştirmek istedim. Azda olsa becerip beceremediğimi sanat severlerin takdirine bırakıyorum” dedi.

Ressam Sema Çakır’ın 90’a yakın yağlı boya tablo resimleri protokol ve sanatseverlerin izlemine sunuldu. Protokol a ve açılışa katılan davetlilere resim tablolarına tek tek göstererek, çalışmaları hakkında bilgiler veren Çakır’ın birbirinden güzel yağlı boya resim sergisi açıldı.

Ördekli Kültür Merkezi’ndeki Ressam Sema Çakır’ın sergisinin kurdelesini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Adalet ve Yargı Komisyonu Başkanı Ömer Gümüş, Bölge Adliye Mahkemesi Emekli Başsavcısı Sait Gürlek birlikte kesti.