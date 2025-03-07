Çorum’da ev hanımı kadınlardan oluşan koro 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen konserde kulakların pasını sildi.

Çorum’da düzenlenen Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki "Sahnenin Sultanları Korosu " dinleyiciler ve çorum halkına unutulmaz bir gece sundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destekleriyle kurulan ve ev hanımlarından oluşan koro, Türk Halk Müziği’nin en sevilen eserlerini seslendirdi. Konsere gelen müziksever vatandaşlar şarkılara eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Konsere Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Millet Vekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, şube müdürleri, Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Vali Çalgan, koronun başarısını kutlayarak Şef Arif Sadeçolak’a çiçek ve plaket taktim etti. Protokol üyeleri de ev hanımlarından oluşan koro üyelerine teşekkür etti. Konser çekilen hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirildi.