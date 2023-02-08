Denizli’nin Çameli ilçesinde, ev hanımları tarafından deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için imece usulü bazlama, yufka, ekmek ve soğuk sandviç gibi gıda ürünleri yapılıyor.

Denizli’nin Çameli ilçesinde, ev hanımları tarafından deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için imece usulü bazlama, yufka, ekmek ve soğuk sandviç gibi gıda ürünleri yapılıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından binlerce vatandaşın umutlu bekleyişi sürerken, bölgedeki vatandaşlar için yardım seferberliği ise devam ediyor. Depremin olduğu ilk andan itibaren maddi ve manevi çalışmalara destek veren Denizli Çamelili ev hanımları, kendi imkanları ile felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerini hazırlamak için bir araya gelen ve malzemeleri toplayan ev hanımları; özellikle vakumlanmış bazlama, yufka, ekmek ve soğuk sandviç yaptı. El birliği ile hazırlanan ürünler, Hayri Dev Kültür Merkezine teslim edilerek deprem bölgesine gönderilecek.