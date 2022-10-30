Kahramanmaraş’ta Trabzon hasır örgüsü kursuna katılan ev hanımları hem meslek öğreniyor hem aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta Trabzon hasır örgüsü kursuna katılan ev hanımları hem meslek öğreniyor hem aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Onikişubat ilçesindeki Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde açılan Trabzon hasır örgüsü kursuna ev hanımları yoğun ilgi gösterdi. Kurs öğreticisi Seher Baba, bu işe 2005 yılında başladığını belirterek, daha önce Hakkari Yüksekova’da, İzmir’de, şimdi ise Kahramanmaraş’ta kadınlara Trabzon hasır örgüsü öğrettiğini söyledi. Baba, "Şu ana kadar katılım çok güzel. Buraya gelen öğrenciler 9-25 ayar gümüşten Trabzon hasır örgüsü yapıyorlar. Bakırla başlatıyoruz, gümüşle devam edip, altınla sonlandırıyoruz. Buraya katılan öğrencilerin yaptığı ürünler satıldığı zaman işçiliğini alıyorlar. Burada sadece Trabzon hasırı değil, kaynak yapımı, cila bunların hepsini sınıfta tek tek anlatıyoruz" dedi.

Kuyumculardan destek beklediklerini belirten Baba, "Kahramanmaraş’ta ilk olan bir kurs. Öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Takıyı bayanlar takıyorsa, bunun tasarımını da, yapımını da bayanlar yapsın istiyorum. Bunun için de elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Kuyumculuk dendiği zaman erkekler ön plana çıkıyor ama şu anda kadınların da ön planda olduğunu göstermek ve ispat etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Mücella Kapu ise, "Bu kursa Seher hoca ile tanıştıktan sonra katıldım. Ve yaklaşık olarak 4 aydır bu kurstayım. Kişisel takılar, tasarımlar yapıyoruz ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Hanımların boş kalmamasını, üretime katkı sağlamalarını özellikle talep ediyoruz ve sesleniyoruz. Kursumuza gelsinler, başlasınlar. Hocamız bu konuda oldukça yetkili" ifadesini kullandı.

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Müdürü Mehmet Bülbül yaptığı açıklamada, "Bu kursumuzda bayan arkadaşlarımız Trabzon hasır örgüsü ile ilgili kurs görmekte ve aile bütçelerine katkı sunmaktadırlar. Bu anlamda bayan arkadaşların kursa devam etmelerini önemsiyoruz" dedi.