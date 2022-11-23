Sinop’ta ev hanımları boş vakitlerini yöresel el sanatları kursunda değerlendirerek, hem arkadaş çevresi ediniyor hem de kişisel gelişimlerini sürdürüyor.

Sinop’ta ev hanımları boş vakitlerini yöresel el sanatları kursunda değerlendirerek, hem arkadaş çevresi ediniyor hem de kişisel gelişimlerini sürdürüyor.

Sinop Halk Eğitim Merkezi bünyesinde İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) binasında açılan yöresel ürünlere yönelik el sanatları kursunda eğitim alan ev hanımları, boş zamanlarını üretim yaparak değerlendiriyor. Kişisel gelişimlerini sürdüren kadınlar, ürettikleri ürünleri ister çevresine hediye ediyor, isterse de kişisel olarak satış yapıyor.

Ev hanımı olduğunu söyleyen Zülfiye Uğur, evdeki boş zamanlarını kursta değerlendirerek güzel vakit geçirdiğini ifade etti. Oda takımı işlemesi yaptığını belirten Reyhan Akkaya, “Kurstan çok memnunum, evde boştum burada arkadaşlarım ve hocam çok iyi. Daha önce çocukken katılmıştım böyle kurslara ama unutmamışım, yeniden öğrendim. Gelecek yıllarda da katılmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Kursiyer İlknur Bektaş, “Burada anne ve anneannelerimizden kalmış, sandıkta bekleyen ketenlerimize yeni yöresel uygulamalar yapıyoruz. Hocamızın sayesinde modernize ediyoruz. Kumaşlarımızı değerlendiriyoruz. Ev hanımıyım, elimden geldiğince bir şeyler üretmeye çalışıyorum boşlukta olmamak için. Çocuklarımız büyüdü, artık boşlukta kalmıştık. Öğretmenimizin sayesinde de üretim yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Günümüzü sadece hayallerimiz üzerine geçiriyoruz”

Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Ayşegül Akta, el sanatları kursunda 3 boyutlu rölyef modellemesi öğrendiğini belirterek, “Hem hayallerimi gerçekleştiriyorum hem de vaktimi değerlendiriyorum. Güzel bir etkinlik oldu benim için, evde boş oturmak yerine üretiyorum, yenilikler öğreniyorum. Hayal dünyamı geliştiriyorum. Kâğıtları kat kat keserek üst üste yapıştırıyorum, resimleri 3 boyutlu hale getiriyorum. Çekindiğimiz her resmi 3 boyutlu hale getirebilirim, bu kursta öğrendim. Günümüzü sadece hayallerimiz üzerine geçiriyoruz” dedi.

Usta öğretici Yasemin Erol, 25 kursiyer ile haftada ikişer gün eğitim yaptıklarını belirterek, “Buradaki kursumuz hem yöresel, hem el sanatları üzerine. Rölyef ve sandıktan çıkan eski kumaşlarımızla salon takımları yapıyoruz. Ev hanımlarımızla beraber hem vakit geçiriyoruz, sohbet ediyorlar ve üretiyorlar. Boş vakitten ziyade burada üreterek vakit geçiriyorlar. Hanımlar kendi çocuklarına, çevrelerine yapıyorlar. Yeri geldiğinde sipariş te alıyorlar. Ev hanımlarımıza çok büyük katkı oldu” diye konuştu.