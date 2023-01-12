Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Aysel Vural, internetten ve kitaplardan yaptığı araştırmalarla taştan plastiğe kadar birçok malzemeleri sanatla birleştirerek kullanabilir hale getiriyor. Zamanla keşfedilen Aysel Vural birikimlerini artık halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere öğretiyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 60 yaşındaki Aysel Vural, internetten ve kitaplardan yaptığı araştırmalarla taştan plastiğe kadar birçok malzemeleri sanatla birleştirerek kullanabilir hale getiriyor. Zamanla keşfedilen Aysel Vural birikimlerini artık halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlere öğretiyor.

Evinin bir köşesinde kurduğu atölyesinde atıl haldeki malzemeleri tekrar işleyerek kullanabilir hale getiren Aysel Vural, ürettiği ürünlerle herkesin takdirini topluyor. Tablolar, renkli taşlar, gece lambaları, atık şişelerden süs eşyaları gibi ürünler yapan Aysel Vural zamanla halk eğitim merkezi tarafından keşfedildi. Belirli bir süre içinde halk eğitim merkezlerinde kurslara giderek usta öğretici belgesi alan Aysel Vural, artık bilgi ve becerilerin insanlara aktarıyor.

“Yeteneğimi evde keşfettikten sonra çevreye de yaymak istedim”

Çalışmalar ve kurs hakkında bilgi veren Aysel Vural, “Eşimin ahşap işleri yapmasından dolayı kendisi bana boyaları getiriyordu. Daha sonra ben fırça ve boya ile tanıştıktan sonra işlerimi ilerletmeye başladım. Kendimi geliştirdim ve severek yaptığım için uzun yıllarımı aldı. Bazı yerlerde stantlar açtım. Satışlar yaptım. Akabinde insanlara yararlı olmayı düşündüm. Birikimlerimi de başkalarını da öğretmeye başladım. İnternetten gördüklerimi denedim. Denediklerimle bazı şeyleri kendim tasarlamaya çalıştım. Tasarımlar yapmaya başladım. Kitaplar, dergiler okudum. Okula gitmiş kadar oldum. Halk eğitim merkezinden bana destek verenler oldu. Bana sen niye başkalarına da öğretmiyorsun dediler. Halk eğitimin bütün kurslarına da katıldım. Usta öğreticilik belgemi aldım. Burada taş boyamalar yapıyoruz. Ahşap ve camı başka şekilde tasarlayarak kullanışlı hale getiriyoruz. Bu durum bize terapi oluyor. Çalışmalarımıza en çok emekli arkadaşlar katılıyor. Genellikle burada geri dönüşüm yapıyoruz. Evimin bir köşesi atölye gibiydi. Orada boyalar yapmaya başladım. Yeteneğimi evde keşfettikten sonra çevreye de yaymak istedim. Bu kursları vermemde Vezirköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, Müdür Yardımcısı Banu Seni ve Ergün Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Kurs tüm hızıyla devam ediyor.