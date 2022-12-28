Çiçekdağı Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ilçede ve Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 20 evde hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Polisin 10 günlük titiz çalışması sonucu 20 eve girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 20 evden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

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