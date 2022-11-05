Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde çeşitli konularda kurslar açıldı. Kurslara katılan kursiyerler ev ekonomisine katkı sağlayacak derecede öğrendikleri ürünleri üretmeye başladı. Üretilen ürünler Kadın emeği merkezi sayesinde satışı yapılırken, aileler SODAM kursları sayesinde ev ekonomisine katkı sağlıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde bulunan SODAM kurslarında kursiyerler ürettikleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.