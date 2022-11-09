Konya’da polisin baskın düzenlediği ev adeta sigara imalathanesi çıktı. Evde binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya’da polisin baskın düzenlediği ev adeta sigara imalathanesi çıktı. Evde binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü devletin vergi kayıplarını, haksız kazancı ve haksız rekabeti önlemek için kaçakçılığa yönelik operasyonlara devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışmalar çerçevesinde merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi. Polis ekipleri evin adeta kaçak sigara imalathanesine dönüştürüldüğünü görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polisin detaylı bir arama gerçekleştirdiği evde, 134 bin adet boş makaron, 145 kilogram tütün, 4 bin 168 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet sigara dolum makinası, 2 adet jelatinleme makinası ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. Ele geçirilen makine ve ürünlere el koyan ekipler, konu ile ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten işlem başlattı.