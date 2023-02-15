Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar mahallesinde E.B isimli şahsın evinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışında olan şahıs Jandarma tarafından yakandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar mahallesinde E.B isimli şahsın evinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışında olan şahıs Jandarma tarafından yakandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Menteşe İlçesi Salihpaşalar Mahallesinde ikamet eden şahsın evinde bulunan uzun namlulu tüfek ve tabancaları satma arayışı içerisinde olduğu bilgisini alan Jandarma ekipleri eve operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 169 adet piyade tüfeği fişeği, 3 adet tabanca ve şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet av tüfeği fişeği ve 7 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonda şüpheli E.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.B’nin Jandarmadaki işlemleri devam ediyor.