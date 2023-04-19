Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ev yapımı baklavayı tercih eden bazı vatandaşlar, gerekli malzemeleri almak için alışverişe çıktı.

Vatandaşlar, aileleri ve ziyarete gelecek olan misafirleri için hazırlıklara başladı. Bayram dendiğinde akla gelen tatlılardan baklava için alışverişe çıkan bazı vatandaşlar fiyatları biraz yüksek buldu. Bunun için ünlü tatlıyı evinde yapmayı tercih edenler, tezgahlarda yerini alan ceviz, Antep fıstığı gibi ürünlere ilgi gösterdi. Ailesine ve gelecek olan misafirlerine ikram etmek için alışverişe çıkan Ayşe Kutlu, gerekli malzemelerin fiyatlarını biraz pahalı bulmasına rağmen ev baklavasını yapacağını söyledi. Hazır baklavaları içeresinde glikoz olma ihtimalinden dolayı tercih etmediğini ifade eden Kutlu, “Baklava yapmak için ceviz aldık. Dolma yaptık, et yapacağız. Ben evde baklava yapmayı tercih ediyorum, çünkü hazır satılan bazı baklavaların içinde şeker yerine glikoz var. Bu ürünlere güvenemiyoruz ve ertesi gün de şekerleniyor. Baklavanın ham maddeleri biraz pahalı. Bir kilo ceviz aldım ondan da ancak 1 tepsi baklava çıkar. Ama yine de daha doğal olsun diye ev baklavası yapacağım. Seviyoruz biz ev baklavasını” diye konuştu.

Ceviz, fıstık gibi kuruyemiş satışı yapan Murat Çakmak, bayrama az bir süre kalmasına rağmen satışlarının az olduğunu ifade etti. Çakmak, “Ceviz, nişasta gibi ürünler baklavanın öz maddeleri. Normalde bunlar çok gidiyordu. Vatandaşların ekonomik durumu sıkışık olduğu için talep yok. Normalde pazar dolu olurdu, şimdi ise az. Hayat pahalılığı bunun en büyük etkeni. Fiyatların geçen seneden çokta farkı yok” diyerek satışlarını anlattı.