Antalya’nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan gencin katil zanlısı olarak gözaltına alınan ev arkadaşı tutuklandı. Cinayet şüphelisi, ifadesinde ev arkadaşıyla sürekli tartıştığını, son tartışmalarında keserle başına vurduğunu söyledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan gencin katil zanlısı olarak gözaltına alınan ev arkadaşı tutuklandı. Cinayet şüphelisi, ifadesinde ev arkadaşıyla sürekli tartıştığını, son tartışmalarında keserle başına vurduğunu söyledi.

Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi’nde yaşayan kardeşine ulaşamayan Yalçın Kip, ilçede yaşayan arkadaşı Mehmet Kaya’yı arayarak, kardeşi Yılmaz Kip’in evine bakmasını istedi. Kapıyı çalan Kaya, kapının açılmaması üzerinde kapıyı kırarak eve girdi. İçeriden kötü kokular gelmesi üzerine Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı halde bulduğu Yılmaz Kip’in başına aldığı darbe sonucunda yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ev arkadaşı cüzdanını, telefonunu alarak bisikletle evden kaçmış

Jandarma ekipleri, cinayet şüphesi üzerine başlattığı çalışmada Yılmaz Kip’in M.Ş. ile birlikte yaşadığını tespit etti. İki arkadaşın olaydan 10 gün önce birlikte çalıştıkları inşaat işinden ayrıldıkları öğrenildi. 4 Eylül günü sabaha karşı cinayeti işlediği iddia edilen M.Ş.’nin Kip’in cüzdanını, banka kartlarını ve telefonunu alarak evin kapısına asma kilit vurduğu belirtildi. Bisikletle evden uzaklaşan M.Ş.’nin farklı tarihlerde üç kez Yılmaz Kip’e ait banka kartlarından para çektiği belirlendi. Çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, olayın şüphelisi M.Ş’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.Ş’nin annesine ait Çanakkale’deki evde olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteği ile adrese düzenlenen operasyonda M.Ş. yakalandı.

Başına keserle vurarak öldürmüş

Alanya’ya getirilen M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ş., jandarmadaki ifadesinde arkadaşı Yılmaz Kip ile sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olay gecesi yine kavga ettiğini belirten M.Ş, keserle Kip’in başına vurduğunu, daha sonra da kaçtığını ifade etti. M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.