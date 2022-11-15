Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde iki katlı bir evin son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1’i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde iki katlı bir evin son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1’i çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, yangın ilçe merkezinde bulunan Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı’nda Salih Ateş’e ait evde çıktı. Sabah saatlerinde evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ambulans, İtfaiye Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürerken dumandan etkilenen Salih Ateş (66), Erol Ateş (42), H.N.A. (3), Hicran Şahin (19) ve D.N.S. (17) Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.