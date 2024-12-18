Bolu’nun Mudurnu ilçesinde sabaha karşı çıkan yangın ev ve müştemilatı küle çevirdi.

Kovucak köyünde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, Durhan A.’ya ait 2 katlı betonarme evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, evin yanında bulunan müştemilata sıçradı. Duman kokusuna uyanan ev halkı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle ev ve müştemilat kullanılamaz hale geldi.