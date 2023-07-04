EuroLeague takımlarının tanınmış teknik direktörleri, 2-5 Temmuz tarihleri arasında Frutti Extra sponsorluğunda Antalya’da düzenlenen "EuroLeague Head Coaches Board" etkinliğinde bir araya geliyor. Gloria Sports Arena’da düzenlenen EHCB-EuroLeague Baş Antrenörler Kongresi, 3. buluşmasında dünyanın en etkili basketbol beyinlerinden bazılarını bir araya getirdi.

Avrupa’nın en meşhur koçlarından deneyim paylaşımı

40 farklı ülkeden yaklaşık 300 katılımcıyla devam eden etkinlik sırasında koçlar, geleceğin koçlarını yetiştirmek ve onlara EuroLeague koçlarının değerlerini ve içgörülerini aktarmak için deneyimlerini paylaşma fırsatı buluyorlar. Kongre, koçların uzmanlıklarını paylaşmaları, birbirlerinden öğrenmeleri ve Avrupa basketbolunun çıtasını hep birlikte yükseltmeleri için bir platform işlevi görüyor. Euroleague Baş Antrenörler Kurulu tarafından düzenlenen yıllık bir etkinlik olan EHCB Baş Antrenörler Kongresi, her deneyim seviyesinden basketbol koçuna doğrudan Avrupa’nın en rekabetçi ve ünlü dehaları olan EuroLeague Baş Antrenörlerinden öğrenmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Farklı branşlardaki sponsorluklarıya ülkemizde ve Avrupa’da spora katkısını sürdüren Uludağ İçecek Türk AŞ, basketbola olan desteğini Frutti Extra markasıyla gerçekleştirdiği sponsorlukla yineledi. Turkish Airlines EuroLeague ve 7Days Eurocup sponsorlukları sonrası Frutti Extra bu yıl da Avrupa’nın en meşhur koçlarının katıldığı EHCB- EuroLeague Baş Antrenörler Kongresi sponsorluğuyla uluslararası basketbol dünyasında varlığını sürdürüyor.