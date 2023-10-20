Melikgazi Kayseri Basketbol, EuroCup Women F Grubu ikinci maçında deplasmanda MBK Ruzomberok takımını 87-63 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ikinci maçında ilk galibiyetini aldı
Salon: Ruzomberok Sportova Hala Koniaren
Hakemler: Viktor Nagy, Denes Tozser, Aleksandar Radonjic
MBK Ruzomberok: Kamila Yarosova 14, Diana Mikovçakova 1, Lucia Hadacova 2, Stefania Michalicova 2, Olha Yatskovets 26, Viktoria Havranova 5, Andrea Andelova 13, Anna Kaliuzhna
Melikgazi Kayseri Basketbol: Cladia Cuic 25, Sevgi Tonguç, Aaryn Ellenberg Wiley 16, Fatmanur Karakaş 3, Merve Arı 2, Ayşegül Günay 10, Breana Richardson 10, Candan Dikmen, Gintare Petronyte 16, Damla Gezgin 5
1. Periyot: 19-25 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 29-47(Melikgazi Kayseri Lehine)
3. Periyot: 50-65 (Olympiakos lehine)