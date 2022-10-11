Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Kosova’da puan ya da puanlar almak”

Rıza Çalımbay: “Hedefimiz Kosova’da puan ya da puanlar almak”

Türk Telekom, 7Days EuroCup ilk karşılaşmasında Paris Basketball takımına 90-75 mağlup oldu.

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