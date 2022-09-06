Tüm dünyadan modacıların bir araya geldiği Euroasia Fashion Show’da Perihan Demirdelen’in “Göbeklitepe’nin İhtişamı” koleksiyonu ve Recep Demiray “Free Women” koleksiyonu görücüye çıktı.

Tüm dünyadan modacıların bir araya geldiği Euroasia Fashion Show’da Perihan Demirdelen’in “Göbeklitepe’nin İhtişamı” koleksiyonu ve Recep Demiray “Free Women” koleksiyonu görücüye çıktı.

Tüm dünyadan modacıların bir araya geldiği Euroasia Fashion Show, dün akşam Fatih’te bulunan tarihi Sultan Sarnıcı’nda gerçekleştirildi. Modacı Perihan Demirdelen Göbeklitepe’nin İhtişamı koleksiyonunu, Recep Demiray ise Free Women koleksiyonunu görücüye çıkardı. Yapılan iki farklı defilede Recep Demiray’ın koleksiyonun baş mankeni Wilma Elles olurken, Perihan Demiray’ın koleksiyonun baş mankenliğini ise Tuğba Özay üstlendi.

“Bir evin kapısını çalın ve girelim”

Defilenin ardından konuşan Tuğba Özay, ”Tarihi bir atmosferde Göbeklitepe’nin İhtişamı adlı kresdyon, gerçekten çok güzel çok ihtişamlı bir kostümle podyumdaydım. Sevgili Perihan Demirdelen için buradaydım. Çok mistik bir ortam. Üzerimdeki kostüm 10 kilo ve 9 ayda hazırlanmış bir kostüm ve 3 bin adet tahta taş var. Yalnız benim burada hazırlanma şeklim de çok komikti. Az önce geldiğimizde baktık burası çok sıcak. Bana özel bir kulis hazırlanmış olmasına rağmen dedim ki bir evin kapısını çalın ve girelim. Aynen de öyle yaptık orada bir evde hazırlandık. Organizasyon da çok güzeldi. Perihan hanım ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Modacı Perihan Demirdelen ise “Göbeklitepe’den esinlenmiş olduğum tasarımlarımla Sultan Sarnıcı’nda burada güzel mankenlerimle birlikte çıkmanın gururunu ve onurunu yaşıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağırlığı 10 kilo olan 3 bin taş kullandım” diye konuştu.

Free Woman isimli koleksiyonunu görücüye çıkaran Recep Demiray ise “Böyle bir tarihi dokunun içerisinde SS 2023 yaz koleksiyonumu sunmaktan gurur duyuyorum. Wilma hanım ile de böyle bir organizasyonda bir araya geldiğim için mutluyum. Yakın bir tarihte de Diyarbakır’da harika bir okul açıyorum. Bir ilkokula yardım topladık. Kendi adım verilecek ilkokula. 3 buçuk 4 aylık bir zaman dilimi içinde hazırladım ve çok zorlandım tek başıma yaptım her şeyi” dedi.

Wilma Elles ise “Ben Sultan Sarnıcı’na bayılıyorum. Burada daha önce bir film çektim. Buraya tekrar geleceğim için çok heyecanlıydım. Recep Demiray’ı tebrik ediyorum. Genç bir yetenek ama tasarımları Oscar ödülü alıyormuş gibi. Gerçekten muhteşem” diye konuştu. Öte yandan Sanatçı Tuğba Özay, kulisin aşırı sıcak olması nedeniyle zor anlar yaşadı.