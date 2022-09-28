2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu:

53 ülkenin katılacağı elemeler 10 gruptan oluşacak. Eleme gruplarının 7’sinde 5, 3’ünde ise 6 takım yer alacak. Müsabakaların ardından grup birincileri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım, Mart 2024’te yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

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