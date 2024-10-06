TEKNOFEST 2024 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nın "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde EGESAM-BİYOİZLEM Takımı birincilik ödülünü; 2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında ise Dr. Esra Atalay Şahar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ndeki teziyle ikincilik ödülünü kazandı.

Türkiye’nin teknoloji şampiyonları ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Tam bağımsız Türkiye vizyonuyla gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda, Ege Üniversitesinin EGESAM-BİYOİZLEM Takımı yenilikçi yöntemlerle geliştirdiği projesiyle "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Ege Üniversitesinin EGESAM-BİYOİZLEM Takımına ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Ayrıca, TEKNOFEST Akdeniz’de, 2024 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri kapsamında "Sağlık ve Yaşam Bilimleri" alanında ikincilik ödülünü Dr. Esra Atalay Şahar, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde başarıyla tamamladığı "Endoplazmik Retikulum Aracılı Yıkım Yolu (Erad)’nun Meme ve Prostat Kanserinde Kritik Rol Oynayan Steroid Hormon Reseptörlerine Etkisinin ve Kimyasal/Biyolojik İnhibitörlerinin Terapötik Potansiyellerinin Değerlendirilmesi" başlıklı teziyle aldı. Dr. Esra Atalay Şahar’a ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.

"Bu ödüller geleceğimiz olan gençlere ilham olacak"

Ödül töreninde Egeli gençlerin sevincine ortak olan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesinin rüzgarı TEKNOFEST’te esmeye devam ediyor. Hiç kuşkusuz ki bu ödüller geleceğimiz olan gençlere ilham olacak, genç yeteneklerimizi cesaretlendirecek ve motive edecek. Genç araştırmacımızın bilimsel çalışmalarıyla ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Önemli başarılarından dolayı Dr. Esra Atalay Şahar’ı ve EGESAM-BİYOİZLEM Takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sunarak, Türkiye Yüzyılı’nı Türk bilim yüzyılı yapmak için projeler üretmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizin araştırma ekosistemine adım atmalarını, teknoloji yarışmalarında geliştirdikleri projeleri ticarileştirerek topluma kazandırmalarından gurur duyuyoruz. Oluşturduğumuz araştırma ekosistemimizin çatısı altında gençlerimizin yolunu aydınlatmak onlara her türlü desteği vermek, girişimci ve yenilikçi bir anlayış kazandırmak için tüm mensuplarımızla var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha bağımsız bir Türkiye bırakma hedefiyle; büyük bir azimle, inançla ve emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

EGESAM-BİYOİZLEM Takımı, Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi (EGESAM) bünyesinde bulunan başta akciğer kanseri ve diğer hava yolu hastalıkları olmak üzere kişiye özel tanı kiti geliştirilmesi uygulanmasında görev alıyor. EGESAM bünyesinde Translasyonel tıp temel bilimlerdeki laboratuvar araştırmalarının, tanı ve tedavi amaçlı hastaların yararına klinik uygulamalara dönüşümünü hedefliyor. EGESAM-BİYOİZLEM Takımı bu grupta biyoanalitik kimya alanında translasyonel çalışmalar yürütüyor.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Füsun Pelit’in danışmanlığını yaptığı EGESAM-BİYOİZLEM Takımında; Ege Üniversitesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencileri İlknur Erbaş, Tuğberk Nail Dizdaş ve Ebru Çalışkan Yıldırım yer alıyor.