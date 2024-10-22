Ege Üniversitesi (EÜ) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkçe Öğretim Birimi (TÖBİR) tarafından yeni başlayan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, TÖBİR Program Koordinatörü Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Atıf Akgün, akademisyenler ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler katıldı.

TÖBİR’in pek çok ülkeden öğrenci kabul ettiğini söyleyen Enstitü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, “TÖBİR, 1986 yılından bu yana faaliyette olan, Türkiye’nin en köklü Türkçe öğretim birimidir. Yeni eğitim yılında da tüm sınıflarında ‘tam doluluk’ oranıyla dünyanın 30 farklı ülkesinden 221 öğrenciyle eğitime başladık. Öğrencilerin geldiği ülkelere bakıldığında; Amerika, Brezilya, Kore, Çin, Polonya, Rusya, Meksika gibi uzak coğrafyalara kadar uzanıyoruz. Afrika, Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinden çok sayıda öğrenciye sahibiz” dedi.

TÖBİR’de eğitim kalitesinin geliştirilmesi noktasında her yıl büyük emek verdiklerini, bu değişime “öncesi” ve “sonrası” şeklinde özellikle öğrencilerin şahit olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nadim Macit, yeni eğitim yılı öncesinde de büyük bir yenilenme hamlesiyle TÖBİR’deki 9 dersliğin son teknolojiye sahip akıllı tahtalarla ve ergonomik yeni tasarım sıralarla donatıldığını ifade etti. Prof. Dr. Macit, “TÖBİR’in uzun yıllara dayalı eğitim tecrübesi fiziki anlamda da en yeni imkânlarla destekleniyor. Şehrimize gelen uluslararası öğrencilerin dil öğrenimlerinde ilk tercihinin Ege Üniversitesi TÖBİR olması bunun kanıtıdır. Son 3 yıldır birimimizde devlet kurumlarımızdan burs alan öğrenci sayısı artarak devam ediyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkiye burslusu öğrenci sayısı bu yıl en büyük artışı göstererek geçen yıla oranla yüzde 50 artış gösterdi.” diye konuştu.

“TÖBİR üniversitemizin dünyaya açılan penceresi”

TÖBİR Koordinatörü Doç. Dr. Atıf Akgün ise “Ege Üniversitesinin, yükseköğretim alanında uluslararası ölçekte bir cazibe merkezi haline gelmesinde büyük katkısı olan TÖBİR, yeni eğitim öğretim döneminde güçlü akademik kadrosunun yanında altyapı donanımı, güçlü fiziki koşulları ile uluslararası arenada dil ve kültürümüzü tanıtmaya ve yaşatmaya devam ediyor. TÖBİR, sahip olduğu uluslararası öğrenci potansiyeli ile üniversitemizin dünyaya açılan penceresidir. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci odaklı 61 faaliyet gerçekleştirdik. Bu doğrultuda üniversitemizin uluslararasılaşma ve öğrenci odaklılık hedeflerine uygun olarak yeni eğitim yılında da birim faaliyetlerini artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Öğrencilere seslenen Doç. Dr. Akgün, “Çok büyük bir ailenin ferdi oldunuz. Otuz beş yılık bir birim olan, Türkiye’deki en iyi Türkçe öğretim merkezlerinden birindesiniz. Tam akreditasyona sahip, güçlü altyapısı ve donanımıyla en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesinde eğitim alacaksınız. Türkiye’nin üç büyük şehirlerinden biri olan İzmir’in imkânlarını doyasıya yaşamanızı istiyoruz. Biz, hocalarımızla birlikte her zaman sizin yanında olacağız. Sizinle gönül dili Türkçe ile konuşacağız. Sizleri çok seviyoruz. Güzel bir eğitim dönemi geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.

Geçen yıl TÖBİR’de eğitim gören ve yeni öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Cezayirli öğrenci Chahra Khoms, “Hocalarınızla etkinlikler yapıp öğretici oyunlar oynayacaksınız, çok zevkli ve faydalı olacak. Başarı için ödevlerinizi ihmal etmeyin, hata yapmaktan korkmayın, arkadaşlarınız arasında sürekli Türkçe dilinin pratiğini yapın, topluma adapte olmaya çalışın” dedi.

Bir başka TÖBİR mezunu Gineli Niagasso Issiaga ise, “En iyi dil öğretmenlerine sahip olduğumuza inanıyorum. TÖBİR, Ege Üniversitesindeki üniversite müfredatımızın açılış kapısını oluşturuyor. İnanın ki öğrenmede hem yol gösterici hem de aile olan öğretmenlerle birlikte olmaktan daha güzel bir şey yoktur. Buraya geldiğimde çoğunuz gibi Türkçe bilmiyordum. Ancak içimdeki cesaret, azim ve titizlik, bu süreci daha iyi atlatmamı sağladı. Türkiye, sosyal ve akademik yaşam için en iyi koşulları sunan ülkelerden birisi. Hepinize iyi şanlar diliyorum” diye konuştu.

Program, Enstitü Bahçesinde ve sınıflarda gerçekleştirilen atölye etkinlikleri, Kazak ve Türkmen öğrencilerin dans gösterileri ve yemek ikramları ile gün boyu devam etti.